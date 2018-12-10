Первый в истории боксер-трансгендер провел бой в США

В Индио, штат Калифорния, США, на профессиональном боксёрском ринге дебютировал Патрисио Мануэль - боксер второго полулёгкого веса из США в категории до 59 кг. Дебютант одержал победу над мексиканцем Уго Агиларом.

Патрисио Мануэль является первым в истории боксером-трансгендером, сообщает FightNews. Ещё в 2012 году боец был женщиной, выступал в составе Олимпийской сборной США, пишет УНИАН.



«Снимаю шляпу перед моим соперником, - прокомментировал Мануэль победу. - Он дрался со мной, как с мужчиной. И я его очень за это уважаю. Мне потребовалось очень немало труда, чтобы оказаться здесь. Но это не конец, а только начало. Я вернусь», - сказал Патрисио Мануэль.



