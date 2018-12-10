Во Львовской области на свалке сгорел подросток

Парень с Закарпатья развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, в результате чего произошло возгорание.

На территории свалки в Самборском районе найдено тело 15-летнего подростка. Об этом сообщает управление Нацполиции во Львовской области в понедельник, 10 декабря.

Отмечается, что сегодня в полицию поступила информация о том, что на территории свалки нашли обгоревшее тело человека.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 15-летний житель Закарпатья внутри временного сооружения развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, в результате чего произошло возгорание", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.