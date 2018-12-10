Стало понятно, почему средиземноморская диета все-таки полезна для сердца

После громкого провала Омега-3 в качестве препаратов, снижающих сердечно-сосудистый риск, ученые весьма настороженно относятся к нелекарственным средствам, претендующим на лавры кардиопротекторов. Впрочем, на это раз доказательства благотворного влияния на сердце вполне убедительны.

Объединенная команда ученых из США представила результаты 12-летнего исследования с участием 25000 женщин разного возраста (в том числе контрольная группа). Специалисты изучали влияние средиземноморской диеты и пришли к выводу, что она на 25 % снижает риск сердечно-сосудистых проблем, передает Вести.ru.

Ученые также разобрались, за счет чего происходит снижение риска, с помощью анализа 40 биомаркеров, доказанно способствующих развитию сердечных заболеваний.

Все участницы заполняли вопросники по рациону питания и предоставляли образцы крови для измерения биомаркеров в течение 12 лет. В качестве сердечно-сосудистых проблем, в первую очередь, учитывались инфаркты, инсульты, а также смерть от сердечно-сосудистых причин.

По степени приверженности средиземноморской диете участниц разделили на три группы: с низкой, высокой и средней приверженностью. Сердечно-сосудистое событие произошло у 428 (4,2 %) женщин из группы низкого потребления продуктов средиземноморской диеты, у 356 (3,8 %) участниц «средней» группы и у 246 (3,8 %) — в «верхней» группе. Это означает снижение относительного риска сердечно-сосудистых проблем на 23 % и 28 %, соответственно. Если кому-то показалось мало, то поясним, что аналогичное по величине снижение риска дают статины и другие профилактические препараты.

Однако если те же статины снижают холестерин, то средиземноморская диета работает иначе. Главный секрет ее воздействия заключается в снижении воспаления — данный фактор обеспечивает 29 % кардиопротективного действия диеты. Также диета улучшает метаболизм глюкозы и уменьшает резистентность к инсулину (на эти показатели приходится 27,9 % снижения сердечно-сосудистого риска), и снижает ИМТ (еще минус 27, 3 %). Приведение в норму артериального давления и холестерина тоже могут быть следствием средиземноморской диеты, но в незначительной степени.