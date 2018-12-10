Apple умеет подглядывать за экранами всех iPhone

Вроде бы у компании есть такой инструментарий, но следить за всеми подряд пользователями нет возможности.

Пользователь Twitter обнаружил, что Apple умеет удалённо просматривать экраны владельцев iPhone. Якобы настоящий сотрудник компании подтвердил, что это возможно,передает Life.

" Это интересно. Apple может дистанционно взаимодействовать с айфоном моей дочери",-сказал Брайан Кэмпбелл.

Пользователь Брайан Кэмпбелл записал ролик, на котором видно, как сотрудник техподдержки Apple даёт советы владельцу смартфона через экранные подсказки. У дочери Кэмпбелл возникли проблемы, и она обратилась с вопросом в службу поддержки. В ответ Apple позвонила ей и через дистанционное взаимодействие с дисплеем помогла решить вопрос.

Видео появилось на Reddit, где в комментарии пришёл юзер и представился сотрудником Apple. Он уточнил, что компания давно имеет такой инструмент, но следить за устройством пользователя не имеет возможности. Во-первых, во время сеанса на дисплее горит надпись "Ваш айфон просматривает сотрудник AppleCare". Во-вторых, после завершения звонка связь обрывается.

По словам пользователя, тем самым AppleCare может дистанционно решать проблемы обладателей iPhone, однако возможность злоупотреблять доступом к устройству практически отсутствует.