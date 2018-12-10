Гран-при Мексики может исчезнуть из календаря "Формулы-1"

Организаторы одного из самых успешных с точки зрения зрительского интереса этапов чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Мексики, — могут закрыть проект, который слишком дорого обходится не самой богатой стране мира.

Отметим, что в нынешнем году Гран-при Мексики снова стал обладателем приза за наилучшую организацию этапа "Королевских гонок", сообщает интернет-издание Merca20,передает Vesti.

При этом чиновники Национальной спортивной комиссии Мексики (CONADE) готовы пересмотреть финансовые условия мероприятия и готовы закрыть Гран-при из-за его слишком высокой стоимости.