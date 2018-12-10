По столичным улицам будут курсировать 10 новых троллейбусов

10 новых троллейбусов будут курсировать по улицам Кишинэу. В настоящее время сотрудники муниципального предприятия "Regia Transport Electric Chişinău" (RTEC) собирают их. Об этом заявил сегодня директор RTEC Дорин Чорный на еженедельном заседании муниципальных служб Кишинева.

По его словам, транспортные средства были доставлены в Кишинев неделю назад. "Пять троллейбусов - классические и пять троллейбусов на автономном ходу. Классические троллейбусы будут собраны за две недели, а на автономном ходу – к концу января 219 г.", - отметил Дорин Чорный ,передает МОЛДПРЕС.

В свою очередь, врио примара столицы Руслан Кодряну подчеркнул, что автономный ход троллейбусов, курсирующих в настоящее время по улицам столицы, составляет 20 км. "У новых троллейбусов автономный ход будет составлять 30 км, а это означает, что процесс тестирования будет более длительным. Пока не были установлены маршруты. Мы должны посмотреть, в каких секторах нет общественного транспорта или где их движение затруднено. В то же время мы попросили муниципальный совет одобрить бюджет в размере 72 млн. леев для сбора еще 15 троллейбусов с автономным ходом", - сказа Кодряну.

Общая стоимость пяти троллейбусов с автономным ходом составляет 1,2 млн. евро, а одного классического – 150 тыс. евро.

В настоящее время по улицам столицы курсируют 310 троллейбусов, из которых 80 – старого типа.