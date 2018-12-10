В Одесской области школьники сняли гей-порно и выложили в сеть

В селе Огородное Болградского района Одесской области трое учеников 7, 5 и 3 классов сняли гей-порно и опубликовали видео в социальных сетях. Об этом говорится в сюжете 7 канала.

Отмечается, что детей на видео узнали в их селе. Ролик снимали в квартире одного из мальчиков, чьих родителей не было дома, передает Корреспондент.

По словам директора школы села Огородное Марии Пинти, за этими детьми родители практически не следят. Скорее всего, школьники насмотрелись порнографии в интернете и решили снять свое видео.

Двух учеников уже перевели в другие школы. Один мальчик остался в данном учебном заведении.

С ребятами, участвовавшими в ролике, будут работать психолог и соцслужбы. А их родителям выписали штраф за ненадлежащее воспитание детей.