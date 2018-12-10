Замедляют мозг. Назван побочный эффект игр для детей

Ученые обследовали свыше 4 тысяч детей и пришли к выводу, что длительное нахождение перед экраном замедляет развитие.

Группа специалистов из Национальных институтов здравоохранения США установила, что длительное нахождение детей перед экраном за компьютерными играми замедляет их развитие,передает Корреспондент.

К такому выводу специалисты пришли после того, как обследовали более 4400 детей в возрасте от девяти до десяти лет с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). В итоге удалось выяснить, что у тех детей, которые отводили играм длительное время, наблюдались изменения в структуре мозга.

В частности, ученые заметили истончение коры головного мозга, что свидетельствует о преждевременном старении в данной области.

Кроме того, оказалось, что у таких детей в крови и мозговой жидкости повышенный уровень дофамина, который известен, как "гормон удовольствия". Это может, в свою очередь, провоцировать как психические, так и физические расстройства.

Ранее сообщалось, что ученые заявили о возможности худеть на выходных без посещения тренировок.