Журналистка решила проблему гендерного неравенства на борту самолета

Колумнистка Кейт Уайтхэд посетовала на неравноправие между женщинами и мужчинами в воздухе и назвала эффективный метод в борьбе за подлокотник на борту самолета. Своими соображениями женщина поделилась в своем материале, опубликованном в South China Morning Post.

По словам Уайтхэд, основными проблемами во время полета являются узкое пространство между креслами экономкласса и подлокотник. Журналистка предложила выделить женщинам отдельную секцию в самолете. Это сделало бы полеты для прекрасной половины человечества более безопасными, передает 360tv.

«Если вы достаточно неудачливы, чтобы оказаться в середине ряда с двумя мужчинами по обе стороны, вы потеряли почти четверть своего места. Однако вы заплатили ту же цену за полет», — пожаловалась журналистка.

По ее наблюдениям, мужчины в 90% случаев занимают не только подлокотник, но и часть сиденья своего соседа. Они даже не отдают отчет о том, что женщинам по соседству может быть некомфортно. Между тем женщины интуитивно понимают, что подлокотник является «нейтральной территорией», и оставляют его в качестве тонкого буфера между двумя соседями.

«Я мечтаю о будущем, в котором женщинам будут выделять отдельный ряд в самолете. Но мне кажется, что компании не одобрят такую идею, потому что это будет означать, что мужчины тоже должны сидеть на отдельном ряду. Это не сработает», — написала Уайтхэд.