В Японии жилье молодежи раздают бесплатно

Японская молодежь имеет все шансы получить бесплатное жилье – власти небольших городков предоставляют молодым людям ранее брошенные дома.

В конце ноября в Японии запустили программу по сокращению числа заброшенных жилищ. Администрации городов продают эти дома по чисто символическим ценам или вовсе раздают бесплатно,передает Vesti.

Чтобы получить такой дом, нужно быть гражданином страны или же иметь там рабочую визу и работу.

В настоящее время на территории Японии находится около 8 миллионов брошенных домов. Основная причина этого – демографическая: старики не могут содержать собственное жилье и переезжают к детям или же в дома престарелых, а после их смерти жилье остается бесхозным.