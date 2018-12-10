В Северодвинске похоронили мальчика, защитившего мать от пьяного соседа

Жители Северодвинска, представители власти и следственных органов пришли проводить в последний путь Ивана Крапивина, который полтора года назад получил тяжелейшие травмы, защищая мать от пьяного соседа, и скончался 4 декабря в московской клинике, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

История северодвинского подростка Ивана Крапивина потрясла не только жителей Архангельской области, но и всей России. В мае 2017 года мать Вани распивала спиртное с соседом по коммунальной квартире - бывшим уголовником. В пьяной ссоре сосед начал избивать женщину. Иван, которому на тот момент было 14 лет, попытался вступиться за мать, но мужчина трижды ударил мальчика металлической гантелей по голове,передает РИА Новости.

Решив, что женщина и подросток мертвы, преступник намеревался избавиться от тел с помощью приятеля, однако тот сразу позвонил в полицию. Мать Ивана выжила, однако позже была лишена родительских прав. Сосед отправился в колонию на 14,5 лет, а Иван перенес несколько тяжелейших операций в разных клиниках, однако скончался, несмотря на усилия врачей.

Как рассказали в администрации, проводить в последний путь северодвинского школьника, который получил тяжелейшие ранения, пытаясь защитить мать от нападения соседа, пришли его родные, товарищи и учителя, сотрудники Следственного комитета, а также все горожане, кому небезразлична судьба Ивана Крапивина.

"В почётный караул у гроба встали матросы Беломорской военно-морской базы. Попрощаться с Иваном прибыли председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и глава Северодвинска Игорь Скубенко", - отметили в администрации.