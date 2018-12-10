О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Лауреат Нобелевской премии мира Муквеге посвятил ее конголезскому народу
// фото: techno.bigmir.net
16:11, 10 Dec 2018
просмотров 98 | комментариев 0

Врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге, получивший в понедельник в Осло вместе с Надей Мурад из Ирака Нобелевскую премию мира за 2018 год, заявил, что посвящает ее конголезскому народу, который подвергается насилию и терпит нищету, тогда как его богатствами пользуется весь мир.

"Нобелевскую премию я принимаю от имени конголезского народа. Эту премию я посвящаю всем жертвам сексуального насилия. Смиренно стою перед вами, чтобы вы услышали голоса жертв сексуального насилия в вооруженных конфликтах и надежды моих соотечественников", - сказал лауреат в своей речи на церемонии вручения награды.

Муквеге и Мурад получили премию за усилия по прекращению использования сексуального насилия как орудия войн и вооруженных конфликтов. В конце 1990-х годов Муквеге основал клинику, лечение в которой прошли десятки тысячи пациентов, ставшие жертвами сексуального насилия во время войны в регионе. нЕго речь в Осло стала эмоциональным рассказом о пострадавших женщинах с подробным и шокирующим описанием их изнасилований вооруженными людьми, передает РИА Новости.
"Я родом из одной из самых богатых стран на планете. И все же народ моей страны - один из самых бедных в мире. Тревожная реальность заключается в том, что изобилие наших природных ресурсов - золота, колтана, кобальта и других стратегических полезных ископаемых - является основной причиной войны, чрезвычайного насилия и крайней нищеты", - сказал он.
Доктор заметил, что все мы любим красивые машины, украшения и технические новинки и что у него тоже есть смартфон. "Эти предметы содержат минералы, найденные в нашей стране. Часто добытые в нечеловеческих условиях маленькими детьми, жертвами запугивания и сексуального насилия", - сказал Муквеге и призвал всех задуматься о том, что именно мы покупаем или ежедневно держим в руках.
"Когда вы ведете свой электрический автомобиль, когда вы пользуетесь своим смартфоном или любуетесь своими украшениями, найдите минутку, чтобы подумать о человеческой цене за производство этих предметов", - заявил Муквеге.



Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
"Содержите меня полностью": Как Андрей Нэстасе остался без денег и теперь просит их у... народа
Никита Зверев,
kp.md
Loading...