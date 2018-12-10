"Нобелевскую премию я принимаю от имени конголезского народа. Эту премию я посвящаю всем жертвам сексуального насилия. Смиренно стою перед вами, чтобы вы услышали голоса жертв сексуального насилия в вооруженных конфликтах и надежды моих соотечественников", - сказал лауреат в своей речи на церемонии вручения награды.

"Я родом из одной из самых богатых стран на планете. И все же народ моей страны - один из самых бедных в мире. Тревожная реальность заключается в том, что изобилие наших природных ресурсов - золота, колтана, кобальта и других стратегических полезных ископаемых - является основной причиной войны, чрезвычайного насилия и крайней нищеты", - сказал он.

Доктор заметил, что все мы любим красивые машины, украшения и технические новинки и что у него тоже есть смартфон. "Эти предметы содержат минералы, найденные в нашей стране. Часто добытые в нечеловеческих условиях маленькими детьми, жертвами запугивания и сексуального насилия", - сказал Муквеге и призвал всех задуматься о том, что именно мы покупаем или ежедневно держим в руках.