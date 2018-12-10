В Молдове ликлидировали все очаги африканской чумы

По данным Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП), власти отменили ограничения в связи с последними тремя вспышками, выявленными в пригородах муниципия Кахул Пайку и Зырнешть.

В то же время, специалисты продолжают наблюдение за 14 очагами болезни, выявленными у диких кабанов в 2017-2018 гг., которые, согласно действующему законодательству, подлежат надзору в течение 24 месяцев. Это очаги в районах, Резина, Орхей, Чимишлия, Кахул и Штефан-Водэ,передает Moldpres.

Кроме того, власти предупреждают, что риск возникновения новых вспышек африканской чумы свиней остается довольно высоким, учитывая, что в Украине на сегодняшний день зарегистрировано около 140 очагов, а в Румынии – более 1100.

В этом году в нашей стране было зарегистрировано 37 очагов африканской чумы свиней, из которых 27 у домашних животных. Из-за болезни было забито около 600 свиней. В связи с этим, власти просят владельцев свиней срочно сообщать о заболевании/смерти животных, или об обнаружении мертвых кабанов.