В Киеве, во время ссоры мужчина застрелил на улице своего коллегу. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-служба полиции города,передает Корреспондент.

Отмечается, что преступление произошло накануне вечером на улице Маяковского. Во время выяснения отношений один мужчина выстрелил в другого. От полученного ранение 39-летний киевлянин умер в больнице.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки в луже крови на улице.

Правоохранители установили, что у припаркованных автомобилей между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, после чего раздался выстрел. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

"Мы установили, что мужчины находились в трудовых отношениях: оба занимались ремонтом транспортных средств. Между ними был длительный конфликт. Оперативники отработали место преступления, пообщались с очевидцами и изучили видео с камер наблюдения, что позволило несколько часов задержать нападавшего", - отметили в полиции.

Также правоохранители обнаружили оружие, из которого, вероятно, был совершено выстрел. Подозреваемому объявили о подозрении в совершении убийства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы.