Huawei выпустит смартфон Honor с 48-мегапиксельной камерой

Компания Huawei на конференции H Queen’s в Гонконге представила три технологии, которые будут воплощены в следующем флагманском смартфоне под брендом Honor.

Модель View 20 ожидает основная 48-мегапиксельная камера, "бескрайний" дисплей All-View со встроенной фронталкой и функция Magic Turbo, которая позволяет одновременно подключаться к сетям 4G и Wi-Fi для ускорения передачи данных,сообщает hitech.vesti.

Фронтальный "глазок" диаметром 4,5 мм, покрытый 18 слоями, разместится в верхнем левом углу ЖК-дисплея View 20. "Выглядывающая" прямо из экрана камера, сказали в Huawei, позволит увеличить площадь панели "почти до 100%". Выглядит такое решение эстетичнее и меньше привлекает внимание, чем клиновидная "челка". Никакие другие датчики, кроме фотомодуля, в "глазке" спрятаны не будут.

В Huawei торопятся с анонсом, желая стать первой компанией, выпустившей смартфон с дырой дисплее. Правда, самого устройства китайцы не показали: предположительно, официальная презентация Honor View 20 пройдет 22 января следующего года в Париже.

Другой его инновацией окажется 48-мп камера Sony IMX586 с размером пикселя 0,8 микрометра — первая среди смартфонов, пишет Android Authority. В разработке Sony задействуется массив цветного фильтра Quad Bayer, когда соседние пиксели 2x2 окрашивается в одинаковый цвет, за счет чего картинка становится более четкой. При тусклом освещении датчик добавляет сигналы четырех соседних пикселей, что приводит к еще большему увеличению светочувствительности — до уровня, сравнимого с 12-мп сенсором (1,6 мкм).