Android желаннее iPhone. Эксперты опросили пользователей

Согласно информации, полученной специалистами, 48,6 процентов пользователей "яблочных" гаджетов считают их слишком дорогими.

В Китае провели исследование и установили, что 48,6 процентов пользователей iPhone считают их слишком дорогими,передает Корреспондент .

При этом 40 процентов опрошенных заявили, что устали от "яблочных" смартфонов и хотят попробовать Android. А 11,4 процента отметили, что считают продукты Apple "лишенными инноваций".

Известно, что на сегодняшний день Apple уже не является мировым лидером с точки зрения инноваций на рынке смартфонов.

Также сообщается, что недавно компания Huawei обогнала "яблочного" производителя, став вторым поставщиком смартфонов в мире. Продукты компании, к тому же, отличаются более низкой стоимостью.