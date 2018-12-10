Столичные водители оккупировали тротуар на Штефана чел Маре, несмотря на антипарковочные столбы

Ожидания мэрии не оправдались. Тротуары вдоль проспекта Штефана чел Маре, как и раньше, больше похожи на парковки. Столбы, установленные на прошлой неделе, для водителей помехой не стали.

Чтобы припарковаться, водители сворачивают и едут по тротуару, объезжая столбы. Более того, несколько столбов уже исчезло.

Аргументы водителей прежние - другого места для парковки просто нет. А некоторые не считают нужным искать оправдания.

«Все паркуются, и я паркуюсь».

«Без проблем, пусть штрафуют. Но сначала пусть мэрия обустроит парковочные места".

Пешеходы говорят, что водителей понимают - найти парковочные места в городе трудно. Но лавировать на тротуарах тоже не хотят.

«Я понимаю - город хотят сделать комфортным для пешеходов, но надо подумать и о парковках».

«Разумеется, это ненормально, но что делать. Надеюсь, водители свыкнутся с мыслью, что здесь парковаться нельзя, раз уж установили эти столбы».

В мэрии тоже надеются на сознательность автомобилистов.

«Мы не можем разделять каждые три квадратных метра тротуара с каждой стороны. В любом случае надо оставить место и для пешеходов, и для колясок», - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Наказание за незаконную парковку - штраф до трехсот леев и два штрафных пункта. В следующем году тротуары намерены оградить на улицах Александри и Негруцци. Выделили на это более 5 миллионов леев.