Печальная статистика: с начала года в Молдове зарегистрировали 2300 случаев домашнего насилия

Почти 2300 случаев семейного насилия зарегистрировали полицейские в нынешнем году. Это на пять процентов меньше, чем в 2017-ом, и все же проблема остается острой. Как отмечалось на заседании круглого стола, организованного парламентской Комиссией по социальной защите, 24 семейных конфликта закончились убийством.

"Для Молдовы - это большое число. На реабилитацию жертв семейного насилия израсходовано 16 миллионов леев", - сказала председатель Комиссии по соцзащите Валентина Булига.

Представители организаций, помогающих жертвам семейного насилия, отметили благотворный эффект изменений внесенных в законодательство.

"С 15 марта 2017 года до конца этого сентября вынесено более четырёх тысяч запретов и решений о срочном вмешательстве", - сказала юрист Ассоциации Promo-LEX Лилия Потынг.

В Молдове действует 16 центров временного размещения для жертв семейного насилия. Девять из них принимают женщин с маленькими детьми.

Помощь оказывают и некоторые НПО. Но для них остается проблемой получение жилья для организации приютов.

Первую психологическую помощь жертвы бытового насилия могут получить прямо в полицейских участках.

"В инспекторатах есть кабинеты психологов, где пострадавшие можно получить помощь специалиста. Мы сейчас обустраиваем такие кабинеты", - сказал госсекретарь МВД Александр Ларионов.

Между тем специалисты настаивают, что помощь должны получать и те, кто совершает насильственные действия.

"Помощь требуется и насильнику. Только воспитательными программами мы сможем изменить их отношение", - сказала директор Центра помощи и защиты Родика Морару.