Девять машин столкнулись в Яловенском районе

Туман и гололедица стали причиной аварий в Яловенском районе. Возле села Резены в ДТП попали девять автомобилей.

"Все из-за гололёда. Дорога была скользкой. Песком ее посыпали только полчаса назад".

Другой автомобиль угодил в яму. На канализационном люке не было крышки.

"Была бы крышка, проехал бы, а так машину развернуло. Хорошо, что никого не было на встречной. В машине был внук, ему всего неделя. Слава богу, что все обошлось".

Водители винят дорожные службы. А в госадминистрации дорог говорят, что реагенты в такую погоду быстро становятся неэффективными.

"Насколько мы знаем, эту дорогу посыпали в шесть утра. А к восьми сгустился туман, и за эти два часа дорога покрылась тонким слом льда".

По данным Национальной патрульной инспекции, в выходные в стране случилось 18 аварий, в которых погибли четыре человека.







