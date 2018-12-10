В Сумской области мужчина зарезал своих гостей

В селе Покровское Кролевецкого района 65-летний мужчина убил у себя дома семейную пару и пришел в полицию, чтобы сообщить о своем преступлении.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Сумской области в понедельник, 10 декабря.

Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая по указанному адресу, обнаружила трупы 46-летнего мужчины и его 54-летней сожительницы. По заключению экспертов они погибли в результате полученных ножевых ранений в область грудной клетки, передает Корреспондент.

"Хозяин дома пояснил, что погибшие были у него в гостях. Вместе распивали спиртные напитки, – рассказал начальник Кролевецкого отделения полиции Андрей Малюшин. – Подогретые алкоголем начали выяснять отношения, в результате чего гости избили хозяина дома. А потом все легли спать. Когда мужчина проснулся и увидел в своем доме спящих товарищей, решил им отомстить. Взяв два ножа, нанес смертельные удары. А потом пошел в полицию каяться".

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему объявили подозрение по статье об убийстве (ч.2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.