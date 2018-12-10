В Кишиневе вор пытался ограбить ювелирный магазин через подвал жилого дома

Полиция разыскивает вора, пытавшегося ограбить ювелирный магазин на улице Василе Александри. Он скрылся с места преступления, когда его обнаружил один из жильцов дома, в котором находилась цель грабителя.

Мужчина услышал шум в подвале и, спустившись, увидел незнакомца, пробивающего лаз в стене.

Злоумышленник пробрался в подвал и попытался пробить дыру в стене магазина отбойным молотком. Жилец дома попытался остановить злоумышленника, но тот брызнул ему в лицо слезоточивым газом и скрылся с места происшествия.

Администрация магазина отказалась комментировать происшествие. Между тем в полиции сообщили, что злоумышленник успел продырявить стену.

"Этот случай расследует полиция столичного сектора Центр. Когда происшествие будет квалифицировано, станет ясно по какой статье будет открыто дело", - сказала пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталья Стати.

Личность злоумышленника до сих пор не установлена.







