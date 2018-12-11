В рамках проекта "Кусаноне":два учебных заведения будут отремонтированы

Два молдавских медучреждения получат новое оборудование в рамках проекта "Кусаноне", который поводит правительство Японии. Кроме того, будут отремонтированы два учебных заведения. Инвестиции достигают 250 тысяч долларов. Почти 85 тысяч пойдут на покупку современного ультразвукового оборудования и эндоскопа для районной больницы Фалешт.

"Мы в районе давно ждем это оборудование. За счет него повысится качество медицинских услуг, и пациенты будут довольны", - говорит директор райбольницы Фалешт Юрий Осояну.

А больница в Единцах получит оборудование стоимостью более 60 тысяч долларов.

"Хочу поблагодарить правительство Японии за предоставленную помощь. Думаю, наше сотрудничество будет способствовать достижению целей, которые мы вместе перед собой поставили", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Сильвия Раду.

За счет выделенного Японией гранта отремонтируют крыш у гимназии в селе Пелиния Дрокиевского района.

"С 1960 года два раза что-то восстанавливали, и все. Шифер на крыше старый, на некоторых листах сохранилась надпись "Сделано в СССР". Спасибо посольству Японии", - отметил директор гимназии села Пелиния Ион Бэбэлэу.

А в учебном заведении села Домулжены Флорештского района обновят столовую. На эти цели выделили 48 тысяч долларов. Министр образования Моника Бабук отметила, что ранее при поддержке правительства Японии реализовали несколько проектов в области культуры.

"Только в конце ноября вы подарили современное мультимедийное оборудование Академии музыки, театра и изобразительных искусств. Спасибо вам от всего сердца", - рассказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Посол Японии в Молдове говорит, улучшение медицинских услуг и повышение качества образования - это приоритеты развитого общества.

"Это все направлено на улучшение качества жизни граждан, а это очень важно. Мы продолжим оказывать такую помощь", - поделился посол Японии в Молдове Масанобу Йошии.

Программу "Кусаноне" запустили в Молдове в 2008 году. До сих реализовали 51 проект общей стоимостью более четырех миллионов долларов.





