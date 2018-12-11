Пенсионеры начали получать материальную помощь к зимним праздникам

Пенсионеры начали получать материальную помощь к новогодним праздникам. Размер единого пособия - 600 леев.

Деньги уже перечислили пожилым людям, которые получают пенсии на карточки. Сегодня же средства переведут и почтовым отделениям, которые будут выдавать пособия другим категориям пенсионеров.

Всего материальную помощь получат более полумиллиона пожилых людей, чьи доходы не превышают двух тысяч леев.

С инициативой выступил председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Он отметил, что эту помощь необходимо сделать ежегодной.