"Забота о здоровье": бесплатное медобследование прошли жители села Косбуска Веке

Более ста пожилых жителей села Кобуска Веке Новоаненского района прошли бесплатные консультации у офтальмолога в рамках кампании "Забота о здоровье". Почти всем им выписали очки.

"Хорошо, что приехали, почаще бы приезжали".

"Хорошо, что приехало несколько врачей, у нас, у пациентов, есть возможность получить необходимую консультацию. Иначе пришлось бы ехать в райбольницу Новых Анен, дорога длинная, а мы уже в возрасте, нам тяжело".

"Уже полгода постоянно езжу в больницу в Новые Анены. Добираться тяжело, а там еще и очереди. Очень хорошо, что приехали, а если бы приезжали раз в неделю, было бы вообще отлично".

"Хорошо, очень хорошо, что приехали прямо в село. Получим консультацию, назначат лечение".

Из-за того, что добираться в районную больницу пенсионерам трудно, многие из них лечатся самостоятельно, говорят местные врачи.

"У наших сельских пациентов нет времени ездить на консультации, многие прикованы к постели, и нуждаются в консультации специалиста прямо на дому", - говорит семейный врач Анна Затик.

"Людям из сел трудно ездить в Кишинев, многие вообще не знают, куда надо обращаться за консультацией, а этот проект очень хорошо продуман для жителей сельской местности", - сказал председатель Новоаненского района Сергей Рапча.

Подобные консультации намерены провести и в двух селах Страшенского и Криулянского районов.

"В среднем, ежедневно врачи консультируют от 130 до 150 человек, бывало и 180, и 200. Это 26 населенный пункт, планируем охватить еще два. Всего будет 28, вместо 22 запланированных изначально", - сообщила председатель организации "Сокровище нации" Нина Цуркан.

До сих пор бесплатное медобследование в рамках кампании "Забота о здоровье" получили более четырех тысяч человек.





