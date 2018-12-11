Во Франции вводят чрезвычайное экономическое и социальное положение

Во Франции вводят чрезвычайное экономическое и социальное положение. Об этом распорядился президент Эммануэль Макрон. Согласно ему, в стране будет принят ряд меры по преодолению кризиса.

В частности, со следующего года увеличат минимальные зарплаты, кроме того, предприятия повысят размер годовых бонусов, выплачиваемых сотрудникам. Также отменят повышение взносов на обязательное социальное страхование пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро в месяц.

"Минимальная зарплата с начала 2019 года вырастит на сто евро, при этом работодатель ничего не будет платить дополнительно", - говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон осудил беспорядки, устроенные протестующими.

"Никакое недовольство не оправдывает нападение на полицейского или жандарма, разрушение магазинов и публичных зданий. Когда доминирует насилие, свобода исчезает", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидер Франции подчеркнул, что для дальнейшего развития страна нуждается в переменах, и обещал, что впредь все важные решения власти будут принимать, проконсультировавшись с гражданами.

"Это исторический момент для нашей страны. Только вместе, посредством диалога, мы преодолеем все",- добавил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сегодня премьер-министр Франции представит парламенту, предложенные президентом меры. За время протестов были задержаны тысячи демонстрантов, сотни полицейских и митингующих пострадали.





