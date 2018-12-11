"Это магические цвета, в них присутствует тайна. Есть темно-синий цвет, черный, коралловый, провокационный красный, а также алый, как кровь", - говорит дизайнер Джорджета Мир.

Присутствовавшие на показе женщины коллекции оценили, некоторые даже выбрали себе наряды, в которых будут встречать Новый год.

"Очень яркие, блестящие коллекции, из хороших тканей. В них женщина будет тоже чувствовать себя яркой".

"Уверена, что многие женщины захотят встретить зимние праздники в нарядах, созданных именно отечественными дизайнерами".

Впервые на показе представили и детскую коллекцию.

"Классический золотистый, кроме того, девочки очень любят розовый цвет, поэтому мы используем его во всех коллекциях. Еще выбрали белый цвет, классический для Нового года", - сказал дизайнер Вероника Пантелей.

Стоимость нарядов варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч леев.