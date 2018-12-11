Мощная снежная буря обрушилась на США, есть погибшие

От мощного снегопада, обрушившегося на американский штат Северная Каролина, погибли, по меньшей мере, три человека.

В США мощный снегопад, обрушившийся на штат Северная Каролина в выходные, стал причиной смерти не менее трех человек. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает телекомпания NBC,передает Корреспондент.

Как отметила Национальная метеорологическая служба США, в нескольких районах Северной Каролины высота снежного покрова превысила 60 см. На многих дорогах штата парализовано движение автотранспорта. Поступила информация о более чем 500 ДТП.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер рекомендовал жителям по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте.

Указано, что без электричества остаются как минимум 265 тысяч потребителей в Северной Каролине и пограничных с ней штатах. Кроме того, отменены более две тысячи авиарейсов.