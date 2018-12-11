По его данным, неизвестные вооруженные преступники в ночь на понедельник открыли огонь по собравшимся на предрождественскую вечеринку в одном из увеселительных заведений района Санта-Катарина.

Нападения на бары не редки в Нуэво-Леоне. Так, в августе этого года произошла целая серия таких атак в том же Монтеррее, в результате которых погибли четыре человека и пятеро были ранены.