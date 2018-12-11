В Ростовской области младенец утонул в ванне

Восьмимесячная девочка утонула в ванне в Кагальницком районе Ростовской области из-за недосмотра подруги матери, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

По ее словам, 7 декабря мать девочки и трехлетнего мальчика попросила подругу присмотреть за детьми. Подозреваемая посадила детей в ванну и "действуя легкомысленно и самонадеянно покинула ванную комнату на некоторое время". "По возвращению она обнаружила восьмимесячную девочку без признаков жизни", - сказала Гагалаева,передает РИА Новости.

Экспертиза показала, что девочка погибла от утопления в воде. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведется следствие.