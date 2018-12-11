В Instagram появились голосовые сообщения

В социальной сети Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в Twitter.

"Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct", - сказано в сообщении.

Чтобы отправить голосовое сообщение, нужно нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее, пишет УНИАН.

Максимальная длина голосового сообщения составляет одну минуту. Исчезать из истории переписки, как "сторис", эти сообщения не будут.





