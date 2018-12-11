В Google заявили об утечке данных 52 млн пользователей из-за ошибки

Разработчики могли получить доступ к некоторым личным данным 52,5 млн пользователей из-за неполадок в Google.

Сотрудники Google обнаружили и устранили ошибку, из-за которой сторонние разработчики могли получить доступ к некоторым личным данным пользователей. Всего из-за неполадок пострадали 52,5 млн человек в соцсети Google+, сообщаетпресс-служба компании.

Указано, что ошибка содержалась в обновленном ПО, которое было предоставлено для скачивания в ноябре. При этом программисты смогли устранить неполадку через неделю. Известно, что сторонние приложения могли запросить имена и возраст пользователей, род деятельности, адрес электронной почты.

При этом приложения не получали финансовых данных, номера паспортов, пароли и другую информацию, которую злоумышленники могли бы использовать в корыстных целях. При этом запрос мог быть сделан даже в том случае, если пользователь скрыл свой профиль с публичного доступа.

В то же время в Google подчеркнули, что не нашли доказательств того, что чьи-то личные данные были использованы третьими лицами.

Ранее компания объявила о грядущем закрытии Google+ "из-за значительных проблем". При этом сначала Google планировала прекратить работу соцсети в августе 2019 года, но из-за ноябрьского инцидента ее закроют уже в апреле будущего года.

Также сообщалось, что австралийские надзорные органы требуют более строго контроля над интернет-корпорациями Facebook и Google.