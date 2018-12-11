Китай запустил первый зонд к темной стороне Луны

Планируется, что он приземлится в начале января.

Луна всегда повернута к Земле одной стороной, поэтому невидимая ее часть (темная сторона) остается практически неизученной, сообщает LiveScience. Даже луноходы не добирались до нее, так как передача сигнала с обратной стороны затруднена. Новый китайский проект позволяет организовать сообщение через спутники, чтобы собрать максимум информации о неисследованной части Луны,передает Моя Планета.

Отправленный зонд снабжен большим количеством датчиков, камер, спектрометров и радаров, которые позволят изучить не только поверхность, но и слои почвы на глубине. Стоит отметить, что видимая и обратная сторона Луны сильно различаются геологически, что долгое время ставило исследователей в тупик. Три года назад NASA впервые получило четкие снимки обратной стороны Луны.