На этой неделе можно будет наблюдать метеорный поток Геминиды

Ночью 13 и 14 декабря наша планета пройдет через метеорный поток астероида 3200 Фаэтон.

Традиционный декабрьский метеорный поток Геминиды будет виден 13 и 14 декабря, сообщает Earth Sky. Геминиды всегда наблюдаются в первой половине декабря, максимум 13–14 декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. Иногда декабрьский «дождь» оказывается ярче августовских Персеид.

Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 ярких метеоров и болидов в час. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).