Испачкал салон: водитель маршрутки высадил ребенка, у которого из носа пошла кровь

Водитель столичной маршрутки №103 высадил ребенка, у которого из носа пошла кровь. О случившемся рассказала мама ребенка в соцсетях.

По её словам, водитель резко затормозил, чтобы взять деньги за проезд. В этот момент ребенок сильно ударился носом о стекло из-за чего у него пошла кровь.

Чтобы он не запачкал салон, водитель маршрутки его высадил.

"Сегодня мой ребенок сел в маршрутку № 103, водитель резко затормозил, чтобы взять три лея за проезд и ребенок ударился носом о стекло из-за чего у него пошла кровь. Вместо того, чтобы оказать помощь, водитель высадил его из маршрутки, чтобы он не испачкал салон. Уважаемый водитель, у вас есть дети? Неужели три лея так важны? Выгнать на улицу ребенка, у которого идет кровь. Вы совершили такой "героический" поступок", - написала мама ребенка в Instagram.