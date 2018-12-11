Отключение воды в Ватре

Потребители, проживающие на улице Конструкторилор в городе Ватра, могут остаться без воды в период со среды до субботы, 12–15 декабря, с 09.00 до 17.00.

На этот период „Apă-Canal Chişinău” запланировало работы по подключению участка водопровода в городе Ватра, передаёт IPN.



На среду, с 09.00 до 17.00, поставщиком запланированы работы по замене клапанов и водомеров. Вследствие этого водоснабжение будет приостановлено на следующих улицах в столице: Г. Мадан, 46, включая номера с дробью; Язулуй, 4, 72–74, включая номера с дробью; Каля Орхеюлуй, 69–83, 103–105, 109–111, включая номера с дробью; M. Исанос, 10–14, 11–15, включая номера с дробью; в переулке Студенцилор, 2/2, 4/1, 4/2; Мирчешть, 23, включая номера с дробью.



Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.