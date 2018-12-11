В Сирии более 14 тысяч предприятий возобновили работу с начала года

С начала года в Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию более 250 медицинских и почти 1,5 тысячи образовательных учреждений, свыше 14 тысяч промышленных предприятий, сообщил во вторник руководитель национального центра управления самообороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"С начала года в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию 4690 жилых домов, 266 медицинских учреждений, 1464 образовательных учреждения, 284 объекта водоснабжения, 274 хлебопекарни, 1022 электроподстанции, 14239 промышленных предприятий", - сказал Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР,передает РИА Новости. По его словам, еще в 336 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению 206 школ, 184 дошкольных учреждений, 190 хлебопекарен, 225 водонасосных станций. Также ремонтируются 195 электроподстанций, 183 медицинских учреждений, 2108 жилых домов и 91 культовое сооружение. "Перечисленные показатели свидетельствую о том, что процесс налаживания мирной жизни в Сирии стал уже необратимым. Создаются достойные условия проживания для граждан, развертываются новые рабочие места, люди трудоустраиваются, школьники и студенты осваивают знания, оказываются медицинские услуги населению", - добавил Мизинцев.

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