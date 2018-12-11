Почти 19 тысяч человек вернулись в свои дома в провинции Дамаск

Доказательством восстановления мирной жизни в провинции Дамаск является значительное количество вернувшихся в свои дома сирийцев, заявил во вторник губернатор провинции Аля Ибрагим.

"Власти провинции встретили 18 745 человек, вернувшихся из Ливана, Иордании и других государств", - сказал он в ходе совместного заседания Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР,передает РИА Новости. По его словам, "принимаются активные меры по реализации различных гуманитарных программ в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения беженцев, проведения мероприятий по восстановлению инфраструктуры и социально важных объектов". "В настоящее время восстановлены водо- и электроснабжение в большинстве населенных пунктов, подготовлены более 350 хранилищ питьевой воды в Восточной Гуте, Думе и Дарайе", - сообщил губернатор. "В Восточной Гуте восстановлена сельскохозяйственная деятельность на 22 тысячах гектарах пахотных земель из 32 тысяч имеющихся в провинции. На остальных 10 тысячах гектаров идут работы по разминированию", - отметил он. По данным губернатора, с начала года в провинции отремонтированы более 65 школ, установлены несколько трансформаторных подстанций, созданы станции муниципальных служб для расчистки завалов и асфальтирования дорог, запущены более 40 хлебопекарен. В дополнение к этому восстановлены одна больница, 18 поликлиник, десятки медицинских пунктов, 314 электроподстанций, что позволило отказаться от веерного отключения электричества, отремонтированы телефонные линии, канализационные сети, раздается гуманитарная помощь. "Несмотря на временные трудности, власти провинции Риф-Дамаск приложат все усилия для обеспечения безопасного возвращения всех граждан с предоставлением мер социальной поддержки и восстановлением важных объектов инфраструктуры", - заверил губернатор. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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