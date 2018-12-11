Мост при въезде в Будешты находится в аварийном состоянии. Местные жители бьют тревогу

Тревогу бьют жители столичного пригорода Будешты. Мост при въезде в населенный пункт пошёл трещинами, в асфальте - почти десяти-сантиметровые дыры. Представители госадминистрации дорог заверяют - конструкция прочная, в то время как местные жители боятся, что мост может рухнуть в любой момент. Глава минэкономики и инфрастуктуры распорядился в срочном порядке проверить состояние моста.

По данным местных властей, мост пострадал в результате серьёзного ДТП, которое произошло несколько месяцев назад. Больше всего пострадала пешеходная часть. Те, кто решает тут пройти и проехать, проходят самую настоящую проверку на прочность, передает canal3.

""И если что-то случится, если рухнет? Он шатается. А дети идут по этой дороге в школу. И не дай Бог что-то случится, что тогда будет?".

"Я когда проезжаю и вижу как едут большие машины, смотрю и думаю, что рухнет в один день и всё".

"Когда идёшь пешком и едут крупнотоннажные машины, мост шатается словно морские волны".

Мэр Будешт уверяет, что не раз сообщала о проблеме ответственным органам.

"Через него часто иудтв школу дети, из восточной части населенного пункта. Примерно около ста детей тут ходят", отметила мэр коммуны Будешть Нина Костюк.

Строение находится в ведении госадминистрации дорог, представители которой отправились сегодня вместе с нашей съёмочной группой на место для проведения экспертизы. Было установлено, что мост не представляет собой угрозы, и что он даже не находится в аварийном состоянии.

"Нет большой угрозы ни для пешеходов, ни для автомобилей. То есть мост сейчас довольно устойчивый. То есть мы даём гарантии, потому что мост в удовлетворительном состоянии", сказал технический директор АО "Drumuri Criuleni" Михай Нистряну.

Мост в коммуне Будешты был построен в 1985 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.