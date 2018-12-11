Ион Кику вступил в должность министра финансов

Ион Кику вступил в должность министра финансов. Это стало возможным после того, как президент Игорь Додон подписал соответствующий указ. Кандидатуру Кику предложил премьер Павел Филип и поддержала Демпартия.

"Клянусь приложить все усилия во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы".

Ион Кику подчеркнул, что продолжит начатые реформы и запустит новые.

"Министерство финансов, помимо обеспечения финансовой стабильности заняло активную позицию в том,что касается политики развития бизнеса. Уверен, что этим мы сможем способствовать экономическому росту и сделаем экономику страны более конкурентоспособной", - сообщил министр финансов Ион Кику.

Ион Кику стал вторым министром после Виктории Ифтоди, которого предложило правительство и утвердил президент Игорь Додон, передает canal3.

"Без больших сомнений подписал сегодня этот указ, потому что действительно считаю, что г-н Кику - один из лучших, кто справится со всеми проблемами и вызовами, возможными в этот период. Должность министра - политическая, но я знаю, что вы, в первую очередь, технократ", - заявил президент Игорь Додон.

Должность министра финансов освободилась после того, как Октавиана Армашу назначили президентом Национального банка Молдовы.

"Для меня было не слишком сложно выдвинуть г-на Кику на этот пост. Он был генеральным секретарем в Министерстве финансов, был полностью вовлечен в работу министерства, действительно, отныне он будет нести и эту нелегкую и не очень простую политическую ответственность", - отметил премьер-министр Павел Филип.

Иону Кику 46 лет. С начала этого года он занимал должность государственного секретаря при Министерстве финансов. С 2009 года был консультантом по управлению государственными финансами в минфине и Всемирном банке. Его карьера в правительстве началась в 2005 году.