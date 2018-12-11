В Молдове растет число граждан, оставшихся без квартир, из-за действий мошенников

Растёт число людей, оставшихся без квартир, из-за действий мошенников. Шестеро подозреваемых, которых задержали на прошлой неделе, лишили крыши над головой минимум 15 человек. В некоторых случаях люди бесследно исчезали. Это произошло и с одним из жителей Кишинева. В полицию обратилась дочь пропавшего, которая пришла навестить отца, а нашла в его квартире совершенно чужих людей.

"Один из них представился как адвокат, а второй назвался Виталием, про третьего не помню. Предложили мне тысячу евро за отказ от прописки. Сказали написать, что я якобы отказываюсь участвовать во всей этой истории. Они предложили, но денег я не видела", рассказала жертва мошенников Кристина Крянгэ.

С тех пор, как мужчина пропал, прошло четыре года. Следствие с того момента не продвинулось ни на шаг.

"Хожу по Кишинёву, присматриваюсь к нуждающимся, вдруг увижу своего отца. Он исчез, никто его не смог найти. В каком бы состоянии он ни был, пьяным или трезвым, всё равно пришёл бы в свою квартиру", сказала жертва мошенников Кристина Крянгэ.

Журналисты попытались узнать, кто сейчас живет в квартире. Дверь открыл мужчина, который назвался братом владелицы.

Подозреваемым в мошенничестве грозит до 20 лет тюремного заключения.