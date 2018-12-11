В Кейптауне в ЮАР 31-летняя девушка Джоланди ле Ру в свой день рождения подпрыгнула ради снимка на краю скалы. В итоге, ее прыжок оказался смертельным - она сорвалась с обрыва и разбилась. Об этом пишет NEWS.com.au.
Во время инцидента девушка находилась со своим супругом Эндрю. Она позировала для снимка, изображая, что перепрыгивает через солнце, пишет Корреспондент.
После падения молодой женщины ее супруг перелез через ограждение, чтобы оказать ей помощь, однако не смог до нее добраться.
Эндрю попытался карабкаться по скалам. Однако вынужден был остановиться, поскольку путь был крайне опасен.
Спасатели, которые прибыли на место инцидента, потратили три часа, чтобы добраться до Джоланди.
"Он отчаянно рисковал своей жизнью. Но лезть дальше вниз было бы суицидом", - отметили спасатели о поступке супруга.
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|Banca Nationala a Moldovei
kp.md