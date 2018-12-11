На парламентских выборах граждане получат по четыре бюллетеня для голосования

На парламентских выборах 24 февраля 2019 года голосующим гражданам будет предложено по четыре бюллетеня для голосования.

Председатель ЦИК отметила, что для парламентских выборов будет по два бюллетеня. "Это будет бюллетень со списком кандидатов по партийным спискам и бюллетень с кандидатами по одномандатным округам. Вместе с тем, для консультативного референдума будет так же по два бюллетеня, по одному для каждого вопроса", - заявила Руссу,передает Молдпрес.

Кроме того, глава ЦИК выступила с некоторыми рекомендациями для граждан в контексте подготовки к выборам. "Прежде чем идти на выборы, избирателю нужно будет изучить процедуры проведения выборов, и выяснить, на каком участке ему следует голосовать. Также нужно удостовериться в том, что необходимые для голосования документы в порядке, и детально изучить предвыборные программы кандидатов", - заявила Алина Руссу.

Парламентские выборы 24 февраля 2019 впервые пройдут по смешанной системе. Кроме того, в день выборов будет проводиться и консультативный референдум по вопросу сокращения численности депутатов со 101 до 61, и освобождения депутата от должности, в случае недобросовестного выполнения им своих обязанностей.