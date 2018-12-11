Пожилые люди, чья пенсия ниже 2000 леев, начали получать единовременную помощь к новогодним праздникам

Пожилые люди, у которых маленькие пенсии, начали получать единовременную помощь к празднику в размере 600 леев.

Министерство финансов уже выделило необходимую сумму для распределения помощи к праздникам в размере 600 леев, которая будет предоставлена пенсионерам, доход которых не превышает 2000 леев. Пресс-секретарь ДПМ Вячеслав Гэмурарь заявил в ходе еженедельного брифинга, что более 550 тысяч пожилых людей получат деньги до праздников. Вячеслав Гэмурарь опроверг утверждения некоторых политиков, согласно которым пенсионеры получат лишь 100 леев, передает kp.md.

- Уточняем, что эта помощь составляет 600 леев, как и было объявлено, а не 100 леев, как заявляют некоторые, кто путает помощь в размере 100 леев, предоставляемую местными властями, и помощь в размере 600 леев, предоставляемую правительством.

Пользователи соцсетей подтвердили этот факт. Речь идет о тех людях, которые получают деньги на карточку.

- Уважаю людей, которые держат слово! Моя мама – пенсионерка, она получила на карточку 600 леев, которые пообещала ДПМ. Это не много, но в добавок к увеличенной пенсии это приятная помощь, - написал Василе Георге в Фэйсбуке.

Другим вопросом, который обсуждался на еженедельном заседании ДПМ, стало внедрение реформы в сфере оплаты труда, которая вступила в силу с 1 декабря.

- Уже в январе большая категория служащих получит повышенные зарплаты за декабрь, в некоторых случаях зарплата будет вдвое больше прежней. В то же время, мы сегодня попросили ответственных из учреждений внимательно следить за правильным внедрением этой реформы и постоянно общаться с гражданами, предоставлять им средства, при помощи которых они смогут связываться с представителями учреждений в том случае, если у них появляются вопросы по поводу новых зарплат, - отметил Гэмурарь.

Инициатива о повышении зарплат, а также о предоставлении помощи пенсионерам к праздникам стали возможными благодаря улучшению экономической ситуации.

- Вся эта помощь, компенсации, повышение зарплат и пенсий стали возможными благодаря тому, что наша власть, правление Демпартии, смогла аккумулировать важные доходы в госбюджете благодаря порядку и проводимым реформам, которые обеспечивают стабильный рост экономики страны, даже несмотря на политическую и экономическую нестабильность в регионе, - заявил ранее председатель ДПМ Влад Плахотнюк.