Иногда с первых минут общения можно понять, что человек обладает целым набором негативных качеств. Порой рядом с такими людьми находиться непросто, ведь угодить им и завязать с ними дружеские отношения почти невозможно. Астрологи проанализировали особенности всех представителей зодиакального круга и выяснили, что некоторые из них имеют такие отрицательные черты характера с самого рождения. Эксперты предлагают вам узнать о самых "тяжелых2 знаках зодиака.
6 место — Телец
Тельцы упрямы по своей натуре. Несмотря на то, что их сложно назвать конфликтными, а уж тем более злыми людьми, порой общаться с ними просто невыносимо. Вы сможете заметить это, если попытаетесь вступить в спор с Тельцом: чтобы доказать правильность своей позиции, вам потребуется много времени и нервов. Больше всего достается людям, которые вынуждены постоянно находиться с Тельцами под одной крышей, потому что порой они по-настоящему терроризируют близких своими капризами. Если им что-то не понравится, они не осмелятся сказать это прямо, зато их поведение будет невыносимым. Найти подход к Тельцу вполне возможно, но для этого вы должны быть очень терпеливым человеком,передает Рамблер.
5 место — Козерог
Понять характер Козерогов удается не каждому. Наравне с Тельцами эти представители зодиакального круга очень упрямы. Однако в отличие от первых, если они начнут доказывать свою точку зрения, то иногда даже могут перейти на личности. Найти общий язык с Козерогом удается лишь тем, кто обладает схожим характером. Если Козерог заметит, что вы недостойны того, чтобы находиться в его близком кругу, он не побоится открыто и даже при всех сказать вам об этом. К сожалению, полное отсутствие тактичности может отталкивать людей от представителей этого знака. Но все же сложнее всего тем, кому не посчастливилось влюбиться в Козерога. В этом случае он сделает все, чтобы показать, что вы ему безразличны, даже если это не так. Вам потребуется много времени, чтобы заполучить расположение упрямого Козерога.
4 место — Водолей
Иногда общаться с Водолеем невыносимо. Этот знак зодиака относится к типу людей, которые не могут жить спокойно, часто решаются на авантюры и подбивают на это других, тем самым подвергая их опасности. Несмотря на то, что Водолей всегда стремится познавать что-то новое, он старается показать окружающим, что уже сейчас разбирается во всем лучше, чем другие. Если же кто-то укажет представителю этого знака на некомпетентность, сразу же откроются все темные стороны Водолея. Защищать себя и свою честь он может любыми способами, в том числе криками и оскорблениями. В целом Водолея нельзя назвать самым злым и агрессивным знаком зодиака, так как его поведение напрямую зависит от ситуации.
3 место — Близнецы
Представители этого знака зодиака заслужили третье место из-за своего капризного характера. Чтобы найти с ними общий язык, нужно набраться терпения. Кроме того, Близнецам сложно усидеть на месте, общаться с одним и тем же человеком и, в общем-то, придерживаться постоянства. Также они самые настоящие сплетники и не только любят узнавать информацию о других людях, но и распускать слухи, из-за чего окружающие нередко избегают их. Доверив секрет Близнецу, уже скоро вы можете заметить, что о нем знает все ваше близкое окружение, а если вы обвините его в болтливости, он лишь коварно улыбнется. Это не значит, что стоит совсем избегать общества Близнецов, но во время общения с ними всегда нужно быть начеку.
2 место — Овен
Импульсивность — главное негативное качество Овнов. Именно из-за него они оказались на втором месте. Если вы находитесь с этим знаком зодиака — не ждите спокойствия, так как он заставит вас понервничать. На самом деле Овны способны вывести из себя даже самых спокойных людей, хотя бы тем, что они постоянно чем-то недовольны. Им кажется, что правда всегда за ними, а все, что пытаются сказать им другие люди — это всего лишь лишний шум. Представитель этого знака будет прав, даже если это не так, и доказать ему обратное вы не сможете. Овны готовы пойти на компромисс лишь в том случае, если окружающие загнали их в угол. Но это огромная редкость.
1 место — Скорпион
Если вам приходилось встречать человека, общение с которым лишает вас жизненной энергии, то, скорее всего, это был Скорпион. Действительно, находиться рядом с этим знаком зодиака бывает невозможно, ведь он не только имеет целый запас отрицательных качеств, но еще и не скрывает этого, выдавая их за свою уникальную особенность. Они считают, что все люди в их близком кругу — это имущество, которым могут распоряжаться только они. Самое страшное, что они умеют управлять другими людьми, причем делают это мастерски. Если они узнают о том, что есть человек, который испытывает к ним сильные чувства, они найдут способ использовать это в своих целях. Если вам довелось попасть под влияние Скорпиона, будьте готовы к тому, что вы пожизненно станете его врагом. Заводить с этим знаком отношения очень опасно, так как это может грозить неприятными последствиями.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
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