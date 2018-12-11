Эксперты выбрали популярнейший хит 20 века

Медиахолдинг Universal Music Group назвал самую популярную композицию 20 века, которая лидирует по прослушиваниям на стриминговых сервисах. Ею оказалась легендарная Bohemian Rhapsody британской рок-группы Queen. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте компании.

По данным Universal Music Group, песню прослушали, в общей сложности, 1,5 миллиарда раз. Способствовала такой популярности также лента Богемская Рапсодия, которая была выпущена в 2018 году, пишет Корреспондент.

Данный фильм оказался самой кассовой музыкальной биографией в истории, собрав во всем мире 596 миллионов долларов.

Также известно, что лента была номинирована на престижную награду Золотой глобус.