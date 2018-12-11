Валерий Мунтяну объявил о выходе из Либеральной партии

Вице-председатель Либеральной партии Валерий Мунтяну объявил о выходе из формирования. Он сообщил об этом на сегодняшней пресс-конференции.

Политик недоволен тем, что ЛП намерена участвовать в предстоящих парламентских выборах отдельно от блока ПДС и ППДП. Он заявил, что будет поддерживать бином Санду и Нэстасе, однако больше не вступит ни в одну другую партию.

Кроме того, Мунтяну обвинил нового председателя ЛП Дорина Киртоапкэ в том, что у него нет четкого видения политики формирования.