Кошка месяц ждала хозяев возле сгоревшего дома. ВИДЕО

В США хозяева сгоревшего дома нашли свою кошку спустя месяц после того, как их дом был уничтожен пожаром. Семья Верблоу прибыла на пожарище в надежде найти питомца, и была крайне растрогана - животное все еще ожидало своих хозяев. Момент встречи был снят на видео.

Хозяева были вынуждены расстаться с питомцем по кличке Тимбер, когда покидали дом и не могли его найти. Видео встречи было опубликовано на Facebook.

Семья из-за пожара лишилась дома и сбережений. Однако невероятно рада тому, что удалось вернуть хотя бы кошку, пишет Корреспондент.