Упавшее в унитаз кольцо вернулось к хозяйке спустя девять лет

В американском городе Сомерс-Пойнт, штат Нью-Джерси, нашли обручальное кольцо с бриллиантом, которое девять лет назад утонуло в унитазе. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Жительница Сомерс-Пойнта Пола Стэнтон (Paula Stanton) потеряла его в 2009 году, когда мыла туалет. Женщина поздно заметила, что кольца больше нет на пальце, и решила, что оно потеряно навсегда, пишет lenta.ru.

Спустя девять лет коммунальный рабочий, Тед Гоголь (Ted Gogol) делал ремонт возле канализационного люка в 120 метрах от ее дома и заметил в грязи блестящий предмет — золотое кольцо.

Гоголь понял, что ему попалось то самое кольцо, о котором говорила Стэнтон, и отдал находку женщине. Она прокипятила украшение в перекиси водорода и лимонном соке и теперь снова носит его.







