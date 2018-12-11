Столичные власти выбрали места, где установят "солнечные" деревья

По одному «солнечному» дереву будет установлено на пешеходной улице Евгения Доги и на бульваре Мирча чел Бэтрын в столице. Места были предложены жителями Кишинева и были утверждены столичной мэрией.

По данным муниципальных властей, в ходе отбора жители предложили более 70 мест для установки деревьев, которые вырабатывают электроэнергию за счет солнечных батарей. Деревья будут установлены в следующем году. Жители и гости столицы смогут бесплатно зарядить мобильные устройства и получить доступ в интернет. В ночное время деревья будут выполнять роль осветительного прибора.

«Солнечные» деревья могут генерировать ежедневно 800 квт-ч электроэнергии из возобновляемых источников. Технология позволит обеспечить снижение выработки СО2 на более чем 700 кг.

Установка «солнечных» деревьев является региональным проектом ПРООН, который реализуется в столицах Сербии, Таджикистана, Грузии и Республики Молдова.