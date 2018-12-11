В Национальной филармонии состоится гала-концерт

18 певцов и музыкантов выступят на гала-концерте лауреатов IV Фестиваля-конкурса молодых исполнителей народной музыки «Prezintă orchestra ”Folclor"», который состоится в четверг, 13 декабря, в 18.00, в большом зале Национальной филармонии им. Сергея Лункевича в Кишинев

Лауреатами конкурса стали музыканты из Молдовы, Румынии и Украины,сообщает МОЛДПРЕС.

Певица Сильвия Гончар отметила, что конкурс призван продвигать молодых исполнителей народной музыки, фольклор и национальный костюм.

В свою очередь, художественный руководитель и первый дирижер оркестра "Фольклор" Петре Нямцу, который является председателем жюри, подчеркнул, что из года в год фестиваль становится только масштабнее.

Мероприятие организовано Национальной филармонией им. С.Лункевича в сотрудничестве с Оркестром народной музыки «Фольклор» и ОТРК "Телерадио-Молдова" в партнерстве со столичным Румынским институтом культуры им. Михая Эминеску.